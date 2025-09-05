Canciones propias, clásicos y un nuevo disco en camino

Diego Arolfo visitó a Norberto Passera Nacional Folklórica y compartió su recorrido artístico, desde sus inicios como bailarín y guitarrista en Coronda hasta su presente como cantautor. Diego, quien vino acompañado del poeta Diego Cantero, recordó cómo el “Cuándo”, interpretado de manera improvisada en una peña, se transformó en una marca de su carrera y lo llevó a escenarios de todo el país. Contó sobre la dificultad de imponer un repertorio propio en el circuito folclórico y la satisfacción de que otros artistas graben sus composiciones. Adelantó que el jueves 18 de septiembre presentará un show en Café Berlín con invitados y formación renovada, en el que estrenará temas de su nuevo disco de 9 canciones, compuesto en parte junto al poeta Diego Cantero. Además, destacó su vínculo con la danza y con los espacios donde la música y el baile conviven en escena.