En el cumpleaños de la referente del folclore argentino

22/04/2026

Canciones emblemáticas de Liliana Herrero

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, celebramos el cumpleaños de Liliana Herrero con un recorrido por algunas de sus canciones más representativas.

A modo de festejo, compartimos su música y su inconfundible manera de interpretar el cancionero popular argentino.

Además, sumamos el ya clásico micro de lunfardo “Cambalache”, conducido por Gabriel Corona, que aporta su mirada sobre el lenguaje rioplatense y sus curiosidades. Una propuesta que combina música y cultura en una misma sintonía.