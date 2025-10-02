Canciones con raíz y compromiso: Sara Mamani en la Folklórica

En Nacional Folklórica, Carla Ruiz recibió a Sara Mamani, quien llegó acompañada por Emiliano López en bandoneón. La artista compartió canciones en vivo, habló de su nuevo proyecto “Rústico” y de la próxima presentación en la Peña Solidaria del 24 de octubre en Multiespacio (Pasco y México). Mamani recordó sus años de trabajo junto a Adolfo Pérez Esquivel, destacó su pertenencia al Foro Argentino de Compositoras y a Mujeres Trova, y presentó “Décimas”, su libro que ahora también se convierte en un disco colectivo. López, por su parte, contó cómo descubrió el bandoneón tras su paso por el rock y su interés por el tango y el folclore