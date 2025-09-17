Canciones con raíz marplatense y voz propia

El cantautor marplatense Alejandro Carrara visitó a Silvia Maruccio y equipo en Nacional Folclórica para hablar de su presentación en Clásica y Moderna del día 18 de septiembre, dentro del ciclo Voces de mi Tierra. Repasó sus inicios en una escuela rural y las primeras guitarreadas en un boliche de su abuelo, hasta su recorrido actual con discos grabados en vivo en el Teatro Colón de Mar del Plata y nuevas composiciones propias. Recordó su vínculo con artistas como León Gieco, Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Los Nocheros, Facundo Toro y Los 4 de Córdoba, y habló del impacto del mar en su música como fuente de calma e inspiración. También contó detalles de su nuevo repertorio, que combina canciones inéditas y clásicos de su trayectoria.