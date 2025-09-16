Canciones, autogestión y nuevos proyectos creativos

En diálogo con Mariana Fossati en Nacional Folklórica, Noelia Recalde recordó sus primeros pasos en Gualeguaychú y cómo a los 14 años compuso “Todo el cielo”, una de las canciones que hoy forma parte de su disco Tiempo al sol. La cantante habló de la importancia de la autogestión en su carrera, adelantó que está grabando un nuevo álbum con su banda y presentó un retiro creativo para mujeres en octubre en la provincia de Buenos Aires. Además, invitó a su concierto del jueves 18 de septiembre a las 19:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Callao 237), con entrada libre y gratuita.