Canciones atravesadas por la maternidad y la memoria

Carla Ruiz recibió en nuestro estudio a Diana Palmisciano. La artista repasó su recorrido como cantante, guitarrista, docente y compositora. Contó que su último tiempo creativo estuvo atravesado por la maternidad de sus mellizos, experiencia que inspiró canciones como Pájaro y madera. Recordó la historia de “De la raíz a la copa”, obra de Juan Falú y Pepe Núñez, y reflexionó sobre el rol del arte para defender la alegría y denunciar lo injusto. Presentó también su disco Llaves de la tarde —editado hace dos años— y repasó sus trabajos anteriores con King Dúo y el trío De Patera. Además, compartió su experiencia como docente en barrios populares, donde la música se vuelve una herramienta de transformación. Palmisiano se presentará el sábado 27 de septiembre a las 22 hs en Sala 73 (Bonorino 274, Flores) con artistas invitados.