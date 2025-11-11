Cáncer infantil: cómo la terapia CAR-T está revolucionando el tratamiento de la leucemia

Desde Madrid, el jefe de la Unidad Mixta de Investigación Clínica de Oncohematología Pediátrica IdiPAZ-CNIO Antonio Pérez Martínez, en diálogo con el equipo de Diego Ramos en Radio Nacional habló sobre este enfoque terapéutico para que niñas y adolescentes con cáncer no queden al margen de las inmunoterapias personalizadas. Ocho jóvenes con leucemia, desahuciados por los tratamientos convencionales, han sido salvados gracias a una terapia experimental desarrollada por dicho oncólogo: la terapia CAR-T.

El Hospital de La Paz, donde trabaja Pérez Martínez, está dando los primeros pasos hacia la fabricación propia de estas terapias avanzadas (lo que se conoce como CAR-T académico) para "los cánceres de la sangre".

"Hemos propuesto para niños que no tenían alternativas terapéuticas, volver a hacerles un CAR-T en vez "de con una Diana con dos". "Sería como si en un coche en vez de ponerle un GPS, le pones dos GPS, para que en el caso de que una señal la pierda, tenga la otra y se oriente. Lo hemos hecho en un hospital público, y de una forma descentralizada, y ahora estamos lanzando el ensayo clínico", agregó Pérez Martínez.