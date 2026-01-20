Cáncer de próstata: Medidas de prevención, control y tratamiento

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el médico, Profesor titular de la Cátedra de Urología de la UBA, Jefe de Urología del Hospital de Clínicas y Director del Centro Argentino de Urología para evacuar dudas e informarse sobre esta enfermedad.

“Hay un porcentaje importante de la población masculina que tiene mucha prevalencia en desarrollo del cáncer de próstata y la investigación es cada vez mayor”.

“Los casos que se diagnostican precozmente son los que tienen herramientas más eficientes para resolver y curar la situación", remarcó.

“Todos los varones a los 50 años tenemos que empezar este control”, explicó el Dr. Norberto Bernardo, pero si hay antecedentes familiares, debe ser “a partir de los 40”.

Sin embargo, “si aparecen señales o cambios” por fuera de esa franja etaria, aconsejó consultar al médico.

Por otro lado, el profesional se refirió a la aplicación de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico médico así como la telecirugía que definió como "lo más disruptivo".