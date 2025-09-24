Camus vuelve al escenario con la potencia de Leticia Lee y Santino Kazlauskas

En Amnesia, el conductor Pablo Valente recibió a Leticia Lee y Santino Kazlauskas, integrantes de Camus, para hablar del regreso de la banda tras años de pausa.

Lee, considerada una de las voces más versátiles del rock argentino, relató cómo se atrevió a cantar desde Zeppelin hasta Los Redondos, destacando la importancia de los desafíos musicales para crecer como artista. Kazlauskas recordó los orígenes de la banda y la fuerte química que siempre los unió.

Ambos coincidieron en que el reencuentro con Camus es un renacer: “Es nuestro lugar azul, un espacio creativo que nunca dejamos de extrañar”. La agrupación promete un show intenso y cargado de energía el 18 de octubre en El Emergente, donde esperan reencontrarse con su público y sumar nuevas generaciones de oyentes.