Campi se convierte en la Señora Doubtfire: transformación total para "Papá por siempre"

La figura de Martín “Campi” Campilongo vuelve a sorprender con un giro creativo: el comediante se prepara para protagonizar Papá por siempre, la versión teatral y musical de Mrs. Doubtfire, en la que encarnará a la icónica Señora Doubtfire con una transformación física y emocional profunda. La obra, pensada para toda la familia, se estrenará en el Teatro Liceo el 16 de enero de 2026.

Campi dialogó con Ramos generales y destacó que este papel representa un desafío tanto actoral como personal: se sumerge en una identidad nueva, que combina su humor característico con una sensibilidad entrañable, para darle vida a un personaje que trasciende generaciones y emociona con su ternura.

"Estoy ensayando desde agosto para estrenar en enero", expresó.

En la versión argentina, bajo la dirección general de Ariel Del Mastro, Campi interpretará a Daniel, un padre separado que decide transformarse en la Señora Doubtfire para recuperar la cercanía con sus hijos. El montaje combina música en vivo, escenas cómicas y momentos emotivos, con producción artística de Flor Bertotti, dirección de actores de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni y musical de Alberto Favero.

El camino para llegar a esta transformación fue intenso: Campi mostró en sus redes sociales parte del “detrás de escena”, donde se lo puede ver con el maquillaje, peluca, vestuario y accesorios que lo convierten completamente en la versión femenina del personaje.

La metamorfosis no es solo física: implica también adaptar su postura, gestualidad y entonación para lograr una actuación creíble y potente. Según distintos medios, el cambio fue cuidado con detalle para transmitir vulnerabilidad y humor al mismo tiempo.