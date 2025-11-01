Campeonato Mundial de Carnes: Eligieron a los mejores cortes del mundo

Los mejores bifes angostos y bifes anchos fueron consagrados en la primera edición del Campeonato Mundial de Carnes (CMDC), que se realizó esta semana en la Argentina.

Organizado por Luis Barcos, creador y director de la Escuela de Sommelier de Carnes de Argentina, la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina, reunió a referentes internacionales para premiar la terneza, la jugosidad y el sabor de los cortes.

“Visibilizar la calidad de carne implica reconocer y premiar a todos los que trabajan por ella y honrar a los consumidores”, afirmó Barcos en la ceremonia de premiación en La Rural.

Por su parte, el chef, empresario y conductor del evento, Christian Petersen, señaló: “Todo esto apunta a elevar la calidad de la carne argentina, latinoamericana y mundial”.

El CMDC recibió muestras de carne de alta calidad provenientes de Irlanda, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Uruguay y Paraguay, además de la Argentina.

Para asegurar un resultado transparente y confiable, la evaluación fue supervisada por un jurado compuesto por sommeliers de carne, consumidores entrenados y chefs y expertos Internacionales.

Entre ellos, Gastón Acurio, Christian Petersen, Juan Gaffuri, María De Michelis, Pietro Sorba, Ale Feraud, Nicolás Arcucci, Juan Pedro Rastellino, Dario Gualtieri, Juan Ignacio Fouco, Martín Rebaudino y Tomás Treschanski.

Los cortes ganadores

Medalla de oro:

Bife Ancho alimentado a grano: Urien Loza, La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto alimentado a grano: Alfonso Rebaza González, Establecimiento Emilio Cubas de Trujillo, Perú (Raza Criolla Peruana).

Bife Ancho alimentado a pasto: Quickfood S.A., Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto alimentado a pasto: Alejandro González, Establecimiento Frigorífico Las Piedras, Uruguay (Raza Aberdeen Angus).

Medalla de plata:

Bife Ancho alimentado a Grano: Rodrigo Pilotti, Establecimiento Las Nazarenas, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Grano: Quickfood S.A., Establecimiento Raúl Meneguello, Argentina (Raza Brangus).

Bife Ancho a Pasto: Tender Meats, Establecimiento Farm of Darby Warbe, Irlanda (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Pasto: David Rosbotham, Hannan Meats, Establecimiento Ivan Rea, Reino Unido (Raza Shortorn).

Medalla de bronce:

Bife Ancho alimentado a Grano: Muge, Establecimiento Pampa Gringa, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Grano: El Mercedino, Establecimiento Agroamanecer SRL, Argentina (Raza Hereford).

Bife Ancho a Pasto: Ana Morrone, Establecimiento La Ignacia, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Pasto: Tender Meats, Establecimiento Farm of Derby Warde, Irlanda (Raza Aberdeen Angus).

Además, el jurado otorgó menciones especiales a la Excelencia en Sabor:

Bife Ancho a Grano: Urien Loza, Establecimiento La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Grano: Muge, Establecimiento Pampa Gringa, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Ancho a Pasto: Quickfood S.A., Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, Argentina (Raza Aberdeen Angus).

Bife Angosto a Pasto: Alejandro González, Establecimiento Frigorífico Las Piedras, Uruguay (Raza Aberdeen Angus).

Además de las medallas, los cortes ganadores también podrán utilizar el sello CMDC en la comercialización de sus carnes, como un símbolo que asegura la máxima calidad.