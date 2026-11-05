Campedrinos cantará en la Basílica de Luján, a la espera del papa León XIV

El dúo folclórico fue elegido por la Iglesia para ser parte de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina y se presentarán el martes en el templo, uno de los más emblemáticos de la fe argentina, como parte de la vigilia previa a la misa. Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con Agustín Fantili que, junto a Sergio Prada, conforman Campedrinos.

“Es un honor tremendo ser parte de los festejos y de la espera del recibimiento del papa“, reveló.

“Estamos muy emocionados”, dijo Agustín, “es una mezcla de sentimientos y alegría”.

El martes 10 de noviembre por la noche, a la espera de la llegada del Pontífice el miércoles por la mañana, el dúo se presentará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

“El show que preparamos es festivo, alegre, tenemos media hora para compartir, habra montones de personas”.

Además, anticipó que en el espectáculo estrenarán una nueva canción titulada “Esperanza”.

“Es como un huayno alegre y movido, va a ser todo muy especial”.

Por otro lado, frente a la esperada llegada de gran cantidad de fieles a Luján, Hernán Mundo en Segundo Round, conversó con Leandro Savage, dueño del Camping “El manantial”.

“Hay disponibilidad”, aclaró respecto al predio que se encuentra a tan solo 500 metros de la Basílica donde el papa oficiará una misa el miércoles.