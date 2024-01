Campaña solidaria : " útiles escolares para niños y niñas felices"

La presidenta de la Fundación "Un Nuevo Amanecer" comentó la campaña que llevan adelante en cuanto a la colecta de útiles: " estamos llevando adelante desde la Fundación Un Nuevo Amanecer una campaña solidaria sobre útiles escolares. Más que nada teniendo en cuenta la difícil situación económica, social, que es de público conocimiento y que estamos atravesando en el país, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Los integrantes del grupo de la Fundación hemos charlado, nos hemos juntado y hablamos acerca de esto y decidimos hacer justamente esta cruzada solidaria pidiendo más que nada la colaboración de toda la comunidad, no solamente de Barranqueras sino también de Resistencia, y que nos puedan obviamente poder proveer, ayudar, colaborar con útiles escolares, aquellos que no usan, que están en desuso, no importa en qué condiciones estén, si bien todo será bien recibido y la idea es justamente tratar de colaborar y luego después proveer a los diferentes merenderos. Esta es la idea, ir armando los kits escolares que van a ser distribuidos a los distintos merenderos con el cual obviamente se viene trabajando y ayudando desde mediados del año 2023 aproximadamente" resaltó.

Pueden acercar las donaciones a la plaza Sarmiento los días lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30 o escribir en las redes sociales de la Fundación Un Nuevo Amanecer.

