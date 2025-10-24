Campaña solidaria por una nena que pelea contra la leucemia

Una niña de Don Torcuato llamada Pilar (Pili), de 9 años, necesita ayuda para poder recibir el costoso tratamiento CAR-T en el exterior, ya que agotó las opciones en Argentina para tratar una leucemia linfoblástica aguda que padece desde los 5 años. En el pasado, Pili ya recibió quimioterapia y dos trasplantes de médula.

La mamà de Pili, Sabrina, en diálogo con Nunca es Tarde, contó que necesitan ayuda económica para iniciar el tratamiento.

Para colaborar se pueden conocer los datos de la campaña en redes en la cuesta de instagram: @juntosxpilu