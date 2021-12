Campana rechazó la impugnación de los cargos imputados a Romina Jones

Durante este miércoles 15 de diciembre se realizó una audiencia pedida por la defensa de Romina Jones y Ariadna Mansilla, quien planteó la impugnación de la imputación de cargos de usurpación realizada en la audiencia del 4 de noviembre por el Juez de Garantías Ricardo Calcagno a partir de la recuperación territorial que llevan adelante en Cuesta del Ternero.

El pedido fue desestimado por el juez Bernardo Campana, en tanto que se confirmó que este 16 de diciembre se llevará a cabo una audiencia pedida por la querella que demanda el desalojo de la Lof Quemquemtrew. "La provincia cuida los intereses de una persona (Rocco) que no tiene ningún papel a su nombre, que no tiene titulo de propiedad. Hay un expediente en Tierras de Río Negro pedido por nuestra defensa que no aparece", denunció Jones.

Zona de Deconstrucción | Periodista: Conrado Castaldi | Operación Técnica: Mónica Uraga | Foto: Diario Popular