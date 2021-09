Campaña por la descriminalización de las Madres Protectoras

Mariana Sarin, integrante de la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las mujeres, de la agrupación Libertas y del voluntariado No estás sola, se refirió a los reclamos que comenzaron la semana pasada en reclamo, ante la justicia, de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En diálogo con Espejo de Concreto por Radio Nacional Neuquén, Sarín explicó que “La campaña nacional por emergencia en violencia lleva más de 10 años en todo el país reclamando al estado nacional y a los provinciales y municipales con medidas urgentes de atención al problema de la violencia”.

Con respecto a las acciones de la semana pasada detalló que “El voluntariado No Estás Sola se lanzó durante la pandemia, porque entendimos que para miles de mujeres el ‘quedate en casa’ no era ‘quedate segura’ sino ‘quedate a merced del victimario’ entonces fue tejer redes y acercarlas a dispositivos del estado que también funcionaron de manera irregular. En este andar nos fuimos encontrando con que suele haber involucrados niños y niñas que también sufren la violencia del hogar, y con una mirada de la justicia que nos parece errada y problemática, porque parece que se han puesto de acuerdo entre los jueces en no reconocer este problema”