Campaña más luces y menos ruido:" es importante que la gente conozca"

La médica pediatra y neuróloga infantil se refirió a las personas con autismo y a la manera de que los afecta los ruidos de estruendo como cohetes:" Es una resolución municipal provincial y se habla todos los años de este tema debido a que algunas, no todas, las personas dentro de la condición de autismo pueden tener lo que se llama una hipersensibilidad auditiva. Esto quiere decir que el procesamiento dentro del cerebro de este estímulo del sonido puede causar mucho malestar y muchas veces en esta persona este malestar no lo pueden regular y se transforma en muchísima ansiedad y esta ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras. Primero, que no le pasan bien esos niños, ni esas personas, ni su familia, porque esa manifestación de la ansiedad puede darse con llanto, gritos, autolesión, búsqueda de esconderse. Entonces, las campañas anuales en este periodo de la fiestas es evitar esos ruidos estruendos que pueden causar molestias y es aumento de la ansiedad, pero no solamente en las personas con condición del espectro autista, en cualquier persona que tenga el compromiso de hipersensibilidad auditiva, en las personas mayores, para los bebés, para muchos animales. Así que siempre como está la campaña de más luces y menos ruido para estas fiestas, así que es importante que la gente conozca el porqué se dice esto."

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PRIMERA MAÑANA

NOE MOREYRA- MARCE VAQUER