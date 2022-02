Campaña de donación de sangre

Néstor Manzelli, coordinador del Programa Provincial de Hemoterapia e integrante del Cudaio, en dialogo con Radio Nacional Santa Fe instó a que se realice una donación a conciencia no sólo cuando existe un pedido.

DESCARGAR

Al respecto señaló: "Cuando uno dona en el momento que ocurre un hecho ya es tarde. No le sirve al paciente porque la sangre hay que procesarla, analizarla, etc, lo cual lleva mucho tiempo y el paciente la está necesitando en ese momento. Y para el donante tampoco es bueno, porque la donación debe ser un acto de satisfacción personal que uno lo hace porque con él ofrece vida a personas que no conoce".

Cronograma de colecta:

En Rosario:

- Todos los jueves del mes, de 9 a 13 horas, en la Torre de Bomberos de la Plaza Cívica (San Lorenzo 1951).

- Martes 15, de 9 a 13 horas, en el Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2361) y de 17 a 21 horas en Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Cabe señalar estas colectas son parte de las actividades del Día internacional de Lucha Contra el Cáncer Infantil, y se organizan junto a las ONGs Donemos Vida, CENAIH y Rosario Solidaria.

En Santa Fe:

- Jueves 10 de febrero, de 8:30 a 12:30 en Fábrica Cultural El Molino (Bv. Gálvez 2350).

En Villa Gobernador Gálvez:

- Viernes 18, de 11 a 14 horas, en el Hospital Dr. Anselmo Gamen (Balcarce 1355).

Todas las colectas requieren inscripción previa a través del portal de CUDAIO: https://cudaio.gob.ar/colectas-sangre/

Por su parte, de lunes a viernes continúan funcionando los bancos de sangre en los hospitales públicos, donde se puede concurrir a donar de forma voluntaria por la mañana, con lo que se ayuda a los mismos servicios que buscan proveerse con la convocatoria pública.