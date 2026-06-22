Caminos y Sabores celebrará sus 20 ediciones en el nuevo BA Ferial

La 20° edición de Caminos y Sabores se realizará del 9 al 12 de julio en BA Ferial, predio renovado al lado del Río de la Plata, con transporte gratuito desde diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitar el acceso de los visitantes.

BA Ferial es el nuevo nombre del histórico predio de Costa Salguero, ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, que inicia una nueva etapa como un moderno polo de exposiciones, eventos y experiencias.

La feria gastronómica no solo estrena un nuevo escenario, sino que en esta oportunidad se realizará durante el fin de semana largo del 9 al 12 de julio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno en muchas provincias.

Durante cuatro días, en el denominado “Gran Mercado Argentino“, emprendedores y productores de todas las regiones tendrán una oportunidad concreta para potenciar su marca, generar vínculos comerciales y abrir nuevas puertas.

Las Rondas de Negocios se consolidan año tras año como un espacio estratégico donde comienzan alianzas con supermercadistas, distribuidores y compradores clave.

"Cumplir 20 ediciones es mucho más que un aniversario: es la confirmación de que Caminos y Sabores se transformó en un espacio imprescindible para visibilizar el trabajo de las economías regionales y conectar a los productores de todo el país con nuevos públicos y oportunidades reales de crecimiento”, señalaron desde la organización.

A lo largo de estas dos décadas, ofreció una experiencia integral: concursos, clases magistrales de chefs reconocidos, actividades interactivas y la posibilidad de conocer de primera mano las historias detrás de cada producto.

"Detrás de cada queso hay una historia, detrás de cada vino el sol y el tiempo de su lugar de origen. Caminos y Sabores celebra ese encuentro entre quien produce y quien valora lo auténtico", destacaron los organizadores.

En 2025, Caminos y Sabores edición BNA cerró con un balance destacado: más de 100.000 visitantes, 500 emprendedores de todo el país, la participación de más de 50 chefs y un volumen de operaciones superior a los 10.000 millones de pesos, además de 300 reuniones concretadas en las Rondas de Negocios BNA.