Camilo Tiscornia opinó sobre el swap con Estados Unidos y la venta de dólares del Tesoro

El economista y director de C&T Consultores Camilo Tiscornia en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional analizó las últimas noticias del respaldo para la Argentina y el paquete de anuncios que incluye un swap con Estados Unidos de US$20.000 millones con el Banco Central y la intervención en el mercado a través de la compra de pesos.

"Lo que se conoció ayer fue muy interesante, no estaba contemplado que el Tesoro norteamericano vendió dólares en el mercado de cambios argentino ayer. Y esto fue muy concreto, obviamente con la intención de generar que no hay necesidad de un cambio abrupto en el tipo de cambio ni antes ni después de las eleccioens", analizó. Y a su vez dijo "habrá que ver lo que pasará durante la reunión de los presidentes Trump y Milei el día martes".

"Se está queriendo mostrar es que va a haber oferta de dólares suficientes por distintos vehículos a tráves del Tesoro americano", agregó el economista.