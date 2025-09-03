Camila Pujadas presenta “Diálogos Lentos” en el teatro El Alambique

En Nacional Folklórica, Carla Ruiz recibio a Camila Pujadas. La cantautora contó su recorrido musical y la presentación de su primer disco Diálogos Lentos, que se realizará el domingo 7 de septiembre a las 20 h en el Teatro El Alambique (Griveo 2350, CABA), con entradas a través de Alternativa Teatral.

La artista repasó sus inicios con la guitarra, el cruce entre poesía y música, y su manera de componer sin rutinas fijas, dejando que las canciones aparezcan de manera orgánica.

El show contará con la participación de Georgina Hassan, Lucrecia Pinto y la poeta Ana Gómez, además de su banda integrada por Manuel Álvarez Ugarte (ronroco, bandoneón y guitarra), Juan Cruz Donati (percusión) y Nicolás Fernández (contrabajo).

Camila adelantó que interpretará temas del disco, inéditos y versiones de otros autores, y compartió su visión sobre la música como necesidad vital, herramienta de transformación y vehículo de esperanza.