Camila Guevara y Lea Bensasson visitaron “Soy Nacional”

En el programa número 430, la cantante y conductora recibió la visita estelar de ambas artistas en los estudios de Radio Nacional.

La joven compositora y cantante Camila Guevara llegó desde La Habana, Cuba, con su álbum debut "Dame Flores".

Recientemente nominada a los Latin Grammy como Mejor Artista Nueva, nos trajo boleros, salsa, pop y urbano.

En tanto, desde Uruguay, Sandra Mihanovich recibió a la multifacética artista Lea Bensasson para anticipar la función de 2 de abril en Café Berlín de "Mi Gran Casamiento Hebreo".

Su madrina es, nada más y nada menos, que la actriz Dalia Gutman, quien también será de la partida.

Por todo esto, el programa de hoy será imperdible.