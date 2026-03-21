Camila Guevara y Lea Bensasson visitaron “Soy Nacional”

En el programa número 430, la cantante y conductora recibió la visita estelar de ambas artistas en los estudios de Radio Nacional.
La joven compositora y cantante Camila Guevara llegó desde La Habana, Cuba, con su álbum debut "Dame Flores".
Recientemente nominada a los Latin Grammy como Mejor Artista Nueva, nos trajo boleros, salsa, pop y urbano.
En tanto, desde Uruguay, Sandra Mihanovich recibió a la multifacética artista Lea Bensasson para anticipar la función de 2 de abril en Café Berlín de "Mi Gran Casamiento Hebreo".
Su madrina es, nada más y nada menos, que la actriz Dalia Gutman, quien también será de la partida.
Por todo esto, el programa de hoy será imperdible.
Podcast: Bajar
Suscribirse en Apple Podcasts | Spotify | RSS | ¿Qué es Nacional Podcasts?