Calzatex: "En pocas horas ya recibimos 100 currículums"

Gustavo Moreno, dueño de la empresa bonaerense Calzatex que se instalará en la explanta Calzar, dijo que en pocas horas ya recibieron más de cien currículums y próximamente comenzarán con las entrevistas personales. “Esto es muy alentador para nosotros”, dijo en Rebeldes sin cauce (Nacional Santa Rosa).

“En nuestro proyecto inicial la planta va a estar funcionando con 80 personas y una vez que se avance en el trabajo rápidamente vamos a ampliar ese número”, agregó.

DESCARGAR

Dijo que las personas que quieran enviar su curriculums pueden hacerlo al correo info@calzatex.com.ar.

Calzatex es una de las dos empresas que se instalarán en el Parque Industrial de Santa Rosa. La otra pyme es Grupo Living S.A.S., de La Pampa y dedicada a la fabricación de muebles. La selección de ambas pymes fue realizada entre 14 propuestas que se presentaron en la convocatoria abierta lanzada por el Gobierno provincial.

“Hoy nosotros necesitamos a los mejores en cada sector. Los extrabajadores de Calzar van a tener prioridad por una cuestión de capacidad propia, ese maestro es indispensable para la empresa”, dijo.

“No tenemos ningún tipo de traba al momento de seleccionar el personal y no estamos dejando a nadie afuera”, aclaró.

La empresa Calzatex hace calzado deportivo y de tiempo libre y abarca una numeración muy amplia.

“Estamos terminando algunas cuestiones para empezar a trabajar en breve, no tengo una fecha porque no quiero generar expectativas en la gente y que no se pueda cumplir esa fecha”, dijo.