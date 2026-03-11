Callejero de Buenos Aires del TC2000: "Nos pareció bueno llevarlo al sur de la ciudad en esta ocasión"

El secretario de deportes de la ciudad de Buenos Aires Fabián Turnes en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló en Radio Nacional del evento que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo, y convertirá a la zona del Parque de la Ciudad en un gran festival de automovilismo.

"Es la primera vez que el Callejero llega a esta parte de la ciudad. Fue una idea que surgió desde la categoría de TC 2000, por mitad del año pasado, y que hace 13 años se hizo en la 9 de julio. Hoy ya existe el metrobus, y se trata de otra avenida. En el sur de la ciudad acontecen un montón de eventos asociados con el entretenimiento", mencionó.

"Será una fiesta para la familia del automovilismo, además de que es un 95 % de evento gratuito. Esperamos que se acerque mucha gente y viva la pasión por los motores", agregó.