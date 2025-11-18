Caída masiva de servicios de internet: un especialista en ciberseguridad explicó las fallas

El especialista en Ciberseguridad Alan Mai en diálogo con Adrián Korol en Radio Nacional, explicó las posibles fallas que podrían haberse ocasionado en internet.

"La mayor parte de internet opera en base a Cloudflare, y como se cayó, hay un problema grave. Tuvo una falla que aún no se puede determinar la razón. Pueden haber meras cuestiones de infraestructura o ciberataques", mencionó.

"No se puede descartar que haya sido un ataque a gran escala; pero por lo general cuando han pasado cosas similares se ha visto que tiene que ver con fallas a nivel de infraestructura. Se vieron afectados los sistemas de contingencia, que han sido diseñados para dar continuidad operativa ", agregó Mai.