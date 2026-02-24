Caída de El Mencho : "El líder narco venía haciendo lo quería con permiso del gobierno de México y a cambio de favores"

Javier Lozano, senador Nacional de México con mandato cumplido, dialogó con Nicolás Yacoy y su equipo en Radio Nacional sobre el Narcotrafico en México y la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco.

"Era el líder y criminal más buscado dentro de México y los Estados Unidos, del Cartel poderosisimo Nueva Generación, que tiene presencia en los 5 continentes del mundo. Ha venido haciendo a sus anchas lo que ha querido con el permiso del gobierno mexicano", dijo. "Hubo una tolerancia excesiva que parece estar llegando a su fin, al menos parcialmente como lo vinos el domingo por la presión de Estados Unidos. La posición de ese país es acabar con todo lo que huela a narcoterrorismo", agregó Lozano.