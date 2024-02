Bruno Arias, músico jujeño, carmense, embajador del folklore, por estos días recorre la quebrada antes de partir a su gira nacional. En el aniversario del fallecimiento de Jorge Cafrune señala que: “Jorge Cafrune es un referente no solo para mí sino para las generaciones del folklore, sobre todo porque a través de su estilo y personalidad pudo hacer historia con la música. Salir del país, recorrer Europa y siempre lo valorable es que es un referente porque tocaba solo con su guitarra. Esos antiguos pioneros de la música popular que hoy en día se está perdiendo, eso que un artista se la banque solo con el instrumento. He visto pocos artistas que lo hagan solo a Peteco a Rally, uno de los nuevos que me gusta mucho es José Luis Aguirre. También ha ido cambiando nuestra música popular, pero a pesar de ellos, siempre Cafrune tenía un mensaje que hablaba y defendía al peón de campo, al obrero, la gente que sufría injusticias. El tenia un mensaje comprometido con esa parte social y creo era un artista que se imponía donde vivía. Su forma de tocar era particular, marcaba un estilo. Es difícil encontrar un artista que haga dos o tres acordes uno diferencia los sonidos y decís este es Cafrune. Tenía mucha personalidad, estilo propio. Si no me equivocó hizo subir a muchos artistas”.

“Apadrino a grandes referentes de nuestra música como “Los Changos del Huaico”, antes que muera los llevó a festivales como Jesús María, Cosquín. Se imponía en los festivales grandes y en esos tiempos estaba más marcado lo político. Quién tenía un pensamiento de izquierda a veces no le daban mucha cabida en los festivales grandes. Cafrune es el que impulso a Mercedes Sosa a subir al escenario. Esa noche dijo, va a haber bronca pero tienen que estar en el escenario y la presenta por primera vez a Mercedes en Cosquín“.

