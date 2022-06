Cafiero: "È ora che il Regno Unito non abbia paura della pace"

Il Ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, ha affermato "È ora che il Regno Unito non abbia paura della pace". Il capo della diplomazia argentina ha rilasciato questa dichiarazione durante la dissertazione che ha tenuto nella sessione speciale del Comitato di Decolonizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che delibera giovedì 23 giugno a New York sulla questione Malvinas, nell'anno in cui ricorre il 40esimo anniversario della guerra.

Cafiero,che si è recato a New York accompagnato da una delegazione composta da legislatori del partito al potere e dell'opposizione e dal governatore della provincia di Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fra altri, ha asserito: "È ora ormai che il Regno Unito ascolti la comunità internazionale e riprenda i negoziati al fine di raggiungere una soluzione pacifica alla controversia di sovranità con la Repubblica Argentina. Non deve avere paura della pace, deve perdere il timore al dialogo nel quadro del diritto internazionale".