Café o agua al despertar: qué conviene beber primero

El debate sobre si conviene tomar agua o café al despertarse volvió a instalarse en redes sociales y publicaciones científicas, especialmente en relación con el control del azúcar en sangre. La hidratación adecuada es esencial para la salud general, ya que el agua cumple funciones clave como el transporte de nutrientes y oxígeno y la eliminación de desechos, además de representar más de la mitad del peso corporal.

Mariana Silvestro, licenciada en Nutrición especializada en nutrición deportiva y cambio de hábitos, dialogó con el equipo de Primer round y señaló la importancia de priorizar la hidratación tras varias horas de ayuno nocturno.

"Tenemos que comenzar tomando agua, es el primer líquido que debemos beber. Se recomienda mínimo un vaso de agua. Después podemos tomar café o mate, es indistinto", expresó.

Durante la noche el organismo atraviesa un período prolongado sin ingesta de líquidos, por lo que beber agua al despertar contribuye a rehidratar el cuerpo y a activar distintas funciones fisiológicas. En personas con alteraciones en la glucemia o resistencia a la insulina, comenzar el día con agua puede favorecer un mejor equilibrio antes de incorporar cafeína.

El café, por su parte, contiene compuestos bioactivos que pueden influir en la sensibilidad a la insulina y en la liberación de cortisol, la hormona asociada al estado de alerta. Si bien su consumo moderado forma parte de hábitos saludables en muchas personas, especialistas recomiendan evaluar cada caso en particular y considerar antecedentes clínicos, calidad del descanso y patrón alimentario general.

Más allá del orden, la clave radica en sostener una hidratación adecuada a lo largo del día y mantener una alimentación equilibrada que contribuya a la estabilidad metabólica y al bienestar general.