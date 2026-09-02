Café de especialidad vs. instantáneo: ¿qué estamos tomando realmente?

El cantinero, catador y productor de bebidas artesanales Matías Jurisich en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional habló del café instántaneo y de otros tipos de café. En esta ocasión opinó sobre el café batido y las diferencias de tomar un café de especialidad.

"Elegir entre uno y otro tiene que ver más que nada, con la rápidez del consumo. Me surge la duda cuando, alguien me dice, que no lo batí demasiado. Eso ya no tiene sentido ¿por qué pasaría 10 minutos batiendo?. Están pensados para el consumo rápido, y se busca funcionalidad por encima del sabor", mencionó.

"Hay cafés tostados que son económicos y hay para elegir. Lo que debe declarar el producto es que es café tostado, no torrado", agregó.