CAE: "Siempre quise entretener a la gente. La música me lo permitió"

Carlos Alfredo Elías, más conocido como CAE, cantante y compositoR, alcanzó un gran éxito a comienzos de los años 1990. Su canción más exitosa es la balada "Te recuerdo", alcanzando gran repercusión no solo en Argentina, sino también en Uruguay, Paraguay, Chile y España.

CAE, en diálogo con Deja Vu, habló de su actualidad y de los desafíos musicales que tiene por delante: "Seguimos trabajando muchísimo, tocando todos los fines de semana y preparando nuevo material que en breve estará disponible en todas las plataformas".