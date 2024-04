Cadena de hipermercado despidió a trabajadores, este viernes hay audiencia

Daniel Ruberto, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, informó que Hiper Chango Mas y Chango Mas (Dorinka SRL) despidió entre 10 a 14 trabajadores. Este viernes habrá un encuentro en la Secretaría de Trabajo, entre los representantes de las empresas y el sindicato que nuclea a los empleados del sector. “La empresa habla de reestructuración por caída de ventas”.

Ruberto señaló que este viernes habrá una reunión en la Secretaría de Trabajo para conocer cómo continuará la situación y cuál es la propuesta que presentará la empresa. Si bien la indemnización se abonaría dentro de los marcos legales, es decir al 100 por ciento, “todavía no ha aparecido la figura del DNU que quita indemnización, porque no se calcula el aguinaldo, no hay preaviso y aplicarlo sería otro golpe a los bolsillos de los trabajadores”, remarcó preocupado el dirigente sindical.

En ese marco, Ruberto explicó que el DNU habilita la “figura del colaborador”, es decir que “yo voy a tener una empresa con cinco trabajadores, sea un comercio o un emprendimiento gastronómico, y no voy a tener la obligación de tenerlos como empelados, sino que van a ser monotributistas, colaboradores”.

Ruberto, mencionó también que los despedidos de la cadena de hipermercado, son trabajadores con antigüedad de 15 a 24 años.

La decisión por parte de las empresas de despedir personal, trae aparejado la caída de la recaudación en la obra social de los mercantiles. Este último mes, la misma cayó un 10 por ciento.

Las empresas aducen que por caída en las ventas se debe realizar una reestructuración en la firma.