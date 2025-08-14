"Cada vez que bailo en el Teatro Colón es como tocar el cielo con las manos, la conexión con el público argentino es increíble"

La bailarina argentina Marianela Núñez, primera figura del Royal Ballet de Londres y estrella internacional, dialogó con Ramos generales y se refirió a su reciente visita en el país, cuando el 31 de julio recuperó uno de sus personajes más emblemáticos al presentarse como Kitri en el ballet "Don Quijote" en el Teatro Colón.

"Estar en Buenos Aires siempre es una fiesta. Voy una vez por año a bailar al Teatro Colón como invitada y siempre hay una conexión increíble y bellísima con el público argentino, los amo. Mi responsabilidad es seguir en contacto con ellos", expresó.

El reencuentro con el público argentino fue emotivo. Tras su actuación, Núñez salió al hall del teatro para saludar a los espectadores, quienes la esperaron formando una multitud fervorosa que pidió autógrafos y demostraciones de afecto. Muchos expresaron su admiración con cánticos como “Olé, olé, olé; Nela, Nela”. Una verdadera fiesta que confirmó el vínculo inquebrantable entre la artista y su público.

"Nunca va a cambiar mi emoción de bailar en el Teatro Colón. No encuentro palabras para describir lo maravilloso y lo que significa para mí pisar ese escenario. Es tocar el cielo con las manos cada vez que lo hago", expresó.

Marianela hizo un repaso por algunos de los momentos de su trayectoria y recordó emocionada sus comienzos en el Teatro Colón hasta llegar a su presente en el Royal Ballet de Londres. En ese sentido, manifestó: "En Argentina me enseñaron algo tan lindo y tan relevante, que cuando decidí salir de Argentina era muy fácil que se destaque algo, y me parece que va más allá del talento; es cómo fui formada y fui guiada".