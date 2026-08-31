"Cada vez que a Delfino le tocó dirigir a Lanús nos perjudicó"

El presidente de Lanús Nicola Russo en diálogo con el equipo de Pasión Nacional opinó sobre el anuncio de Lionel Messi de poner un punto final a su participación como jugador en la Selección Nacional. Además habló del partido que su club perdió frente a Boca Juniors por 1 a 0, en la Bombonera por el torneo Clausura.

"A Messi hay que dejarlo tranquilo, él tiene margen para estar donde quiera. Si quiere estar ligado a la Selección, se le va a abrir la puerta. Es lo más hermoso que le pasó al equipo en los últimos años", dijo.

Además Russo habló del partido entre el equipo xeneize y Lanús del viernes pasado, en donde se cuestionó la actuación de Germán Delfino, encargado de comandar la cabina tecnológica, quien desde el VAR no llamó Dóvalo en la polémica entrada de Leonel Flores contra Sasha Marcich. "Es inadmisible que no haya llamado", agregó.