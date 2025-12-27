Cada vez más argentinos prefieren pagos digitales

El uso de dinero en efectivo en Argentina alcanzó su nivel más bajo en casi cinco años, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A mediados de diciembre de 2025, circulaban 6.752,5 millones de billetes, un 43% menos que en julio de 2024, cuando se registró un récord de 11.859 millones de billetes en circulación.

La caída también se refleja en la actividad de los cajeros automáticos: en septiembre se realizaron 48,4 millones de extracciones, menos de la mitad de los picos registrados en diciembres de 2019 y 2021.

Hoy, el efectivo representa apenas el 6,2% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo en los últimos años.

El cambio en los hábitos de los argentinos se explica principalmente por el crecimiento de los pagos digitales.

Cada vez más personas utilizan tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales y transferencias inmediatas, que permiten pagar rápida y cómodamente sin necesidad de llevar dinero en efectivo.

Este fenómeno se nota especialmente entre los más jóvenes, que prefieren resolver sus compras desde el celular o con código QR.

Otros factores que ayudan a reducir el uso de efectivo son la emisión de billetes de alta denominación, como los de $10.000 y $20.000, que reemplazan a los de menor valor, y el menor dinamismo de la economía, que genera menos movimientos de dinero en efectivo.

Mientras muchos argentinos aprovechan para hacer compras, salir a comer o disfrutar de actividades de ocio, la tendencia es clara: el efectivo queda cada vez más en el bolsillo y los pagos electrónicos se consolidan como la forma más práctica de manejar el dinero.

Este cambio no solo simplifica la vida diaria, sino que también marca una transformación profunda en la manera en que los argentinos consumen y administran su dinero, acercando al país a un sistema más digitalizado y moderno.