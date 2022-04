“Cada dólar que se fuja, está el aumento de los precios”

El senador Martín Doñate (FdT) por Río Negro, en diálogo telefónico con Radio Nacional Neuquén habló de la creación de un fondo para el pago de la deuda millonaria contraída por el gobierno de Mauricio Macri, de la media sanción a la reforma al Consejo de la Magistratura y del rol político que está jugando la Corte Suprema de Justicia en detrimento de la mayoría de las argentinas y argentinos.

FONDO PARA EL PAGO DE LA DEUDA

Doñate de lenguaje claro y preciso calificó a la toma de deuda del ex presidente, Mauricio Macri como una deuda criminal y que ningún argentino lo ha visto traducido en obras públicas. Según Martín Doñate, senador por la provincia de Río Negro, resalta la importancia “del debate público, para comprender qué sucede cuando hay 417 mil millones de dólares fuera del país, y el 80 por ciento no está declarando, no está tributando, afectando a la vida cotidiana de cada argentino, de cada argentina”.

Luego agregó que “nosotros queremos que quienes no están tributando, la traigan de regreso, paguen una buena cantidad de plata que evadieron -porque han delinquido- y con eso pagar al FMI. Y que el peso de esa deuda no recaiga sobre el peso de los trabajadores, trabajadoras, comerciantes, en los que ponen el lomo para ir a trabajar, para abrir su comercio, para la industria, para generar trabajo”

El debate, pone blanco sobre negro qué modelo de país queremos

Ante la consulta sobre cuánto se estima recaudar, Doñate respondió que “del universo de casi 360.000 millones que tenemos con todo el cruce de información que tenemos de organismos oficiales y las investigaciones de periodistas internacionales como Panamá Papers, estamos hablando de una suma de 360.000.000 millones de dólares. Estamos hablando de ocho o nuevo veces, la suma contraída con el FMI. Por lo tanto, el mecanismo que se habla de este nuevo marco normativo y la dureza de la ley, porque si no se cumple y te encuentran con la plata afuera, no declarada, está con altísimo riesgo de una pena de 3 a 10 años efectiva de cárcel”.

Se espera que “traigan rápidamente esos recursos. El 20 por ciento de eso, vaya a pagarse al FMI -para que los argentinos y argentinas no tengan que poner un solo peso de su bolsillo- y que además el 80 por ciento que queda a quién cometió el delito tiene que tributar en la Argentina. Y eso significa, más recurso para el Estado y también para las provincias y los municipios porque esa plata es coparticipable con cada municipio del interior del país”.

Figura del colaborador

“La figura del colaborador que nosotros estamos presentando, tiene una particularidad. A pesar el susto que le ha generado a gran parte de la oposición -hay que decirlo, cuando uno le pega al chancho, aparece el dueño. Bueno, acá cuando se les pega a los jefes, aparecen los empleados-. El problema es que toman como espejo, una Ley que existe en otros países que si cuidan que no se vayan sus divisas. Por ejemplo, EE.UU”.

“Nosotros estamos aplicando esta figura para aquellos que tengan conocimiento sobre ese tipo de delitos, tengan toda la protección del caso para informarnos. También genera una motivación -si cumplen con lo que la ley establece, verídica y comprobable- se llevan el 30 por ciento de lo recaudado por el país, los mecanismos de motivación están”.

Secreto bancario

Doñate afirma que el secreto bancario es viable. “Desde el punto de vista técnico, no es un levantamiento total del secreto bancario, sino que dimos nuevos instrumentos y ventanillas de acceso a información clasificada y secreta para que otros organismos del Estado nacional puedan también colaborar con el cumplimiento del objetivo de la ley. Por ejemplo, la Bicameral de seguimiento y control de la deuda pública del Congreso de la Nación y poder tener acceso a esa información en el marco del impulso de investigaciones para recuperar y repatriar esos fondos que están no declarados en el exterior”.

“Tenemos el triste récord de ser el tercer país, detrás de Rusia, Reino Unido en tener plata fugada del nuestro país”.

Esto no es un blanqueo

“Nosotros lo que estamos diciendo es que armamos una ingeniería normativa, un marco normativo para ir a buscar y condenar penal y económicamente a los que tienen plata no declarada afuera. Por supuesto que tiene características: si te encontramos, además de la cárcel, es la quita de los bienes; si no te encontramos dentro de los primeros seis meses, vas a pagar un 20 por ciento y vas a comenzar a tributar, y si te allanas luego de los seis meses, vas a pagar un 35 por ciento, y tributar el 65 restante”.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El rol de la Corte Suprema de Justicia también lo analizó el senador Martín Doñate: “Ahora bien, con una justicia como la que tenemos hoy, una Corte Suprema de Justicia que, la punta de la pirámide del Poder Judicial ha sido parte responsable y ha apadrinado la mayor cacería judicial en la historia de la democracia argentina, es muy difícil que se puedan tener buenos resultados”. También dijo que “por eso, tenemos que rediseñar la política judicial argentina. Luego mencionó que “con esta corte Suprema de Justicia la democracia en Argentina, está claramente condicionada, el voto popular y la decisión soberana también”.

Media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura. El mensaje de la Corte es de gravedad institucional.

Doñate explicó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y lo sucedido en la sesión en la cámara de Senadores realizada el día jueves 7 de abril: “Ayer tuvimos una sesión de gravedad institucional porque estuvimos sesionando bajo extorsión de la Corte Suprema de Justicia. Hace 16 años que ese instituto es un organismo muy importante para la Constitución. Porque es el órgano que selecciona y sanciona a los jueces, fiscales y defensores de la justicia federal argentina. El Consejo de la Magistratura se rige por una ley en la que la Corte Suprema de Justicia no participa. Participan jueces de otras instancias, Colegios de Abogados, legisladores, científicos, universitarios, y allí se hacen las evaluaciones de los postulantes. Hace 16 años que funciona de esa manera. Y ha encontrado que tiene vicios de nulidad cotidiana. Es decir, que esa Ley que designo el 70 por ciento de quienes hoy trabajan en la justicia como magistrados, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque quieren manejar los fondos del poder judicial que están en manos de ese Consejo de la Magistratura, porque quiere presidir, porque quieren decidir de quiénes o no pueden ser magistrados, quieren la suma del poder público”.

El mensaje de la Corte es de gravedad institucional

Por último, Martín Doñate en diálogo con Radio Nacional Neuquén definió a la CSJ como un actor político “el mensaje de la Corte está claro: van a seguir jugando políticamente muy fuerte cuatro señores que representan intereses que claramente no están en línea con los intereses de la mayoría de los argentinos”.

