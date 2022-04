"Cada día tenemos menos casos y eso es un logro de la vacunación"

A pesar de que los números de contagios de Covid-19 siguen en baja, recomiendan que la gente no deje de vacunarse. “En cuanto a Covid-19 la situación sigue en descenso, los números son muy bajos. Esto es a nivel área programática sur y entiendo que también a nivel provincial. Cada vez tenemos menos casos y esto es un logro de la vacunación y la buena cobertura y los esquemas que se hicieron. Rogamos a la población que siga con esa intención de vacunarse cuando le corresponda su tercera dosis o si no se ha vacunado que inicie el esquema. Esperamos no tener un rebrote. Todavía hay casos por lo que el ministro (Luis Medina Ruiz) ha decidido que sigan todas las medidas preventivas como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social”, enfatizó Marcela Figueroa, jefa del área programática sur del Siprosa.

