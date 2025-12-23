Un informe del Banco de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacó que cada argentino desperdicia 72 kilos de comida por año y que esa cifra alcanza los 198 kilos por año por cada hogar que alberga a una familia compuesta por una pareja y dos hijos.

Las pérdidas de alimentos se producen por mala conservación de los mismos y por mal cálculo a la hora de adquirirlos y afectan principalmente al rubro frutas y verduras seguido por las harinas.

El informe señaló que este fenómeno se agudiza en las fechas de los festejos de Navidad y Año Nuevo.

En total, según el relevamiento, en Argentina se pierden 16 millones de toneladas de alimentos por una mala conservación o por malas opciones de compra.

El ránking de los alimentos que más se echan a perder, como es lógico, lo encabezan las frutas y verduras, que tienen poco tiempo de conservación y que en un 45% de lo que se produce no se consume.

El segundo lugar lo ocupan las harinas, el arroz y los fideos, que en general se echan a perder por un mal cálculo de stock.

El tercer puesto del ránking de las comidas que se tiran a la basura es para las legumbres, cuya fecha de vencimiento no siempre es tenida en cuenta, y en el cuarto lugar figuran los panificados.

El informe subraya que para reducir los desperdicios de comida es bueno establecer un orden y una rotación de los aliementos tanto en la heladera como en la alacena colocando más a mano los productos que primero se vencen.

Esta tarea evita un 20% el descarte, remarca el trabajo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

También es importante el correcto almacenamiento de los alimentos, separando los crudos de los cocidos de las frutas y verduras para evitar la contaminación en la heladera.

Otro aspecto a tener en cuenta para no desperdiciar comida es realizar una correcta planificación para evitar coccionar más cantidad de alimentos que la necesaria.

Comprar sólo lo necesario es otro consejo del relevamiento, que también recomienda revisar la heladera y las alacenas a la hora de hacer las compras para evitar el exceso de stock.