Cachanosky destacó el rumbo de la política tributaria

El economista Iván Cachanosky habló con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional sobre la presión tributaria en Argentina y destacó el proceso de reducción de impuestos impulsado por el Gobierno nacional.

Señaló que, gracias al fuerte ordenamiento de las cuentas públicas y a la reducción del gasto, el Gobierno pudo avanzar en la eliminación y baja de tributos nacionales.

Según datos oficiales, el gasto primario se redujo cerca de un 30% en términos reales, lo que permitió generar las condiciones para aliviar la carga impositiva.

“El Gobierno puede bajar impuestos nacionales, pero después las provincias y los municipios tienen que acompañar”, afirmó.

Kachanosky explicó que en Argentina todavía existen alrededor de 150 tributos entre Nación, provincias y municipios, aunque aclaró que la mayor parte de la recaudación se concentra en un grupo reducido de impuestos.

“De esos 150 impuestos, alrededor de ocho representan cerca del 90% de la recaudación”, detalló.

Además, destacó que la eliminación de impuestos de menor peso también representa un alivio importante para las empresas al reducir la carga burocrática.

“Se avanzó en sacar algunos impuestos y eso también simplifica la carga burocrática que enfrentan las empresas”, sostuvo.

Durante la entrevista, advirtió que muchas provincias y municipios incrementan tributos propios, lo que termina neutralizando parte del esfuerzo realizado por la Nación para reducir la presión fiscal.

“Nación bajó mucho el gasto. Ahora provincias y municipios también tienen que hacer su parte”, señaló.

También se refirió al impuesto sobre los Ingresos Brutos y lo definió como uno de los más distorsivos del sistema por su impacto sobre toda la cadena productiva.

“Ingresos Brutos es de los impuestos más complicados porque se cobra en cada etapa del proceso y se va acumulando”, explicó.

Kachanosky valoró además el proyecto de Súper RIGI impulsado por el Gobierno y consideró que puede atraer nuevas inversiones e industrias que hoy no operan en el país.

“El Súper RIGI puede generar recaudación adicional y dar margen para seguir bajando impuestos al resto de la economía”, aseguró.

Por último, sostuvo que el objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más simple y competitivo.

“Hay que seguir equiparando la cancha para que todos puedan competir en mejores condiciones”, concluyó.