"Cabo Verde va a pelear el partido contra la Selección Argentina pero lo puede traicionar el cholulaje que sienten por Messi"

El ex jugador de Estudiantes y único caboverdiano en jugar en el fútbol argentino Adriano Custodio Mendes en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, explicó cuál es la actitud con la que la Selección de Cabo Verde llegará al partido del viernes 3 de julio frente a la Selección Nacional.

"Van a disfrutar del partido y lo van a pelear. Pero Los puede traicionar el cholulaje que sienten por Messi. Tengo el corazón partido, pero no somos ilusos y sabemos el potencial que tiene Argentina. La Selección albiceleste da miedo por todo lo que ganó", expresó.