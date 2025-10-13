Cabo Verde participará por primera vez de una Copa del Mundo

La selección del pequeño archipiélago del Atlántico, situado frente a las costas de Senegal, se clasificó a una Copa del Mundo tras vencer por 3-0 a Esuatini en Praia.

Con este triunfo, los dirigidos por Bubista aseguraron el primer lugar del Grupo D de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026, superando al favorito Camerún, que deberá disputar el repechaje tras empatar 0-0 ante Angola.

El encuentro comenzó con cierta tensión para los “Tiburones Azules”, que dominaron la posesión pero se toparon una y otra vez con la sólida defensa rival y con las grandes intervenciones del arquero Khanyakwezwe Shabalala.

Sin embargo, el equipo mantuvo la paciencia y encontró su recompensa en el inicio del complemento: a los tres minutos, Dailon Livramento aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador y encaminar el sueño mundialista.

A partir de allí, el conjunto caboverdiano ganó confianza y desplegó su mejor versión. Willy Semedo amplió la ventaja a los 54 minutos, tras una buena combinación entre Diney Borges y Yannick Semedo, y en tiempo añadido el defensor Stopira selló el 3-0 definitivo, desatando la euforia de los más de 15.000 hinchas presentes en el Estadio Nacional de Praia.

La victoria consolidó una campaña casi perfecta: Cabo Verde terminó con 23 puntos, cuatro más que Camerún.

La clasificación provocó una celebración sin precedentes en el país. Las calles se tiñeron de azul y el gobierno decretó feriado nacional para festejar el logro deportivo más importante de su historia.

Con apenas medio millón de habitantes y una liga modesta, Cabo Verde desafió todos los pronósticos y se inscribió entre los grandes del continente. Su clasificación al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, simboliza la fuerza de la ilusión y la perseverancia de un equipo que convirtió el sueño en bandera.