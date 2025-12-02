CABA tendrá un sistema masivo, gratuito y sistemático de castraciones

Se trata del Plan de Equilibrio Poblacional Ético que se suma a la reciente reforma contra el maltrato animal, aprobada hace 70 días, que endureció sanciones y creó el Registro de Maltratadores. Se enmarca en la Ley Huellas aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para transformar el bienestar animal. Prevé además contar una plataforma única para animales perdidos y un programa de apoyo económico a rescatistas con el objetivo de ser la primera ciudad de la región con cero perros callejeros.

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con Loli Basaldúa, de la ONG Pichichos al rescate, quien admitió que si bien este primer paso contempla a CABA, “el sueño” es que se aplique “a nivel nacional y federal”.

“Nos unimos todas las asociaciones que rescatamos animales a apoyar este proyecto”, indicó Loli.

“El sueño es que empecemos a trabajar en las causas del problema en vez de trabajar en las consecuencias que son inabordables”. “Esto es un comienzo, la cantidad que se castra ahora no es suficiente para detener el aumento enorme de sobrepoblación de animales”. “No es simplemente hablar del amor a los animales, es una cuestión de salud pública. Tenemos que tener políticas que acompañen esa convivencia”.

“Si ponemos el foco en detener la reproducción, vamos a tener una población más chica más controlar”, concluyó Loli al dar precisiones del proyecto aprobado para frenar la sobrepoblación de animales en la Ciudad de Buenos Aires.