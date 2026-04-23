CABA: las escrituras crecieron 17,8% en marzo 

La compraventa de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires registró en marzo un alza interanual del 17,8%.

En total, se firmaron 5.590 escrituras, según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

El monto total de las operaciones llegó a $902.972 millones, esto implica una suba del 49% frente a marzo de 2025.

A la vez, el valor promedio por escritura fue de $161,5 millones, con un incremento del 24,2% en pesos.

En relación con febrero, la actividad mostró un salto importante. Las operaciones crecieron 56,7% en un mes, lo que refleja un mayor nivel de movimiento en el mercado.

En paralelo, el financiamiento muestra cambios en las condiciones.

Las tasas de los créditos hipotecarios UVA se ubican hoy en torno al 9,5% anual en promedio, con una tendencia a la baja en las últimas semanas.

Algunos bancos ya ofrecen niveles más competitivos. El Banco Nación mantiene tasas cercanas al 6% para clientes, una de las más bajas del sistema.

En tanto, el Banco Ciudad lanzó líneas desde el 7,5%, mientras que entidades privadas como BBVA Argentina y ICBC Argentina ofrecen tasas que van aproximadamente del 7,5% al 10,9%, con opciones más bajas para quienes acrediten ingresos.

Este escenario amplía las alternativas de acceso al crédito y acompaña el mayor nivel de actividad registrado en el mercado inmobiliario.