CABA: dos jóvenes fueron apuñalados en medio de una batalla campal en un boliche

Durante la madrugada de este jueves, una pelea que comenzó en un boliche del barrio porteño de Palermo culminó en una violenta batalla campal que dejó al menos dos heridos y cinco personas detenidas. El hecho ocurrió en la discoteca Ink, ubicado en Avenida Niceto Vega al 5600, entre dos grupos de personas que comenzaron la pelea dentro de la disco y la continuaron afuera.

Alberto Crescenti, titular del SAME, dialogó con el equipo de Creer o reventar y precisó: “Fue una riña entre varias personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández”. El otro joven atacado tiene “múltiples heridas de arma blanca” y también fue trasladado al mismo hospital.

"Por suerte no pasó a mayores, pero no es la primera vez que pasa en esta zona", expresó.

Al parecer, el conflicto se originó por el robo de una cadenita dentro del boliche y el joven que denunció el hecho habría identificado a los integrantes del grupo.