CABA amplió la prohibición del uso de celulares en las aulas

La Ciudad de Buenos Aires reforzó las restricciones para el uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias. El objetivo es reducir distracciones durante las clases, aunque se contemplan excepciones por motivos de salud o necesidades educativas. El Gobierno porteño decidió ampliar la prohibición del uso de teléfonos celulares durante las clases en las escuelas secundarias, en una medida que busca reforzar la concentración en el aula y limitar las distracciones que generan los dispositivos móviles. La ministra de Educación porteña Mercedes Miguel, detalló cuestiones sobre este decisión con el equipo de Primer Round por Radio Nacional.

"Fuimos viendo en agosto de 2024 con encuestas a docentes y a estudiantes, que había sido muy positivo el retirar los celulares de las aulas. No estaban tan distraídos en las clases, prestaban más atención, y salían más al recreo a jugar. Luego las directoras y los profes nos avisaron que se complicaba en el nivel secundario", mencionó. "Por eso, reescribimos la resolución del 2024, y decidimos aulas libres de celulares (para secundaria) y con esto queremos despejar la atención de los chicos", agregó Miguel.

"El segundo componente que agregamos fue para las familias. Escribí una carta para todas la familias de la ciudad para continuar con este compromiso. La idea es que cuando los chicos se invitan a sus casa también eviten el uso del celular", advirtió la ministra.