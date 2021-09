Buzzalino: “Este año vamos recibiendo 52.000 consultas por violencia”

“La Línea 144 es una línea nacional y gratuita, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año y es para la atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia. Está integrada por profesionales de la abogacía, psicología y trabajo social. Y tiene como primera intención una escucha activa y empática, para después terminar con una derivación al área territorial correspondiente”, explicaba Dr. Esteban Buzzalino, Director de la Línea 144, en diálogo con Nacional Catamarca.

Además informó que desde marzo del 2020, se habilitaron dos nuevos canales para realizar consultas. Uno es al número de whatsapp 11 2771 6463 y el otro el email linea144@mingeneros.gob.ar . Sobre comentó: “El whatsapp y el mail no estaban incorporados, entonces al abrir más canales, han aumentado las consultas. El año pasado tuvimos alrededor de 108.000 y este año vamos en las 52.000, asique subieron y se mantienen. Eso también es una realidad”.

El Dr. Buzzalino, hizo también referencia a los distintos tipos de violencia por los que reciben consultas: “La violencia psicológica y física es la que más abunda, por lo general el 43% es producida por parte de parejas o ex parejas. Pero atendemos todo tipo de violencia, como la violencia económica. Pasa mucho que llaman comentando que su ex pareja no le pasa cuota alimentaria y claramente eso es violencia económica y a veces la persona que llama no lo percibe”.