Buscando ampliar el plantel

Por Damián Zárate

De cara a cruzar la mitad del campeonato, será justo en el entretiempo del partido contra Godoy Cruz del próximo domingo a las 18 hs en el Libertadores de América, Falcioni podrá evaluar a varios futbolistas que sumarán minutos en el partido de reserva del próximo jueves. Joaquín Laso será uno de ellos. El ex Rosario Central no debutó en primera, primero por estar inhabilitado el club y luego porque el técnico no lo hizo ingresar en los últimos tres partidos que firmó planilla. Además jugarían un rato Ayrton Costa, “Saltita” González, Carlos Benavídez, Tomás Pozzo y “Chila” Márquez, entre otros.

Sabe “El Emperador” que viene la parte más decisiva del semestre, no solo para pelear el campeonato, sino para asegurar el ingreso a alguna competencia internacional.

De cara al juego con “El Bodeguero” solo Andrés Roa trabaja de manera diferenciada, recuperándose de una desgarro. De no suceder nada extraordinario podría jugar el mismo equipo que viene de ganarle a Huracán en el Ducó: Sosa; Bustos, Barreto, Insaurralde, Ortega; Blanco, Lucas Romero; Martínez, Velasco, Soñora; Silvio Romero.

DESCARGAR

Calendario extendido

Fecha 13 || Domingo 26/9: 18hs, en el Estadio Libertadores de América vs. Godoy Cruz. Arbitraje de Dario Herrera.

Fecha 14 || Sábado 2/10: 20:15, visita a Vélez.

Fecha 15 || Lunes 11/10: 19 hs, recibe a Gimnasia. Partido donde podrían estar 21 mil socios en el estadio.