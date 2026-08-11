Buscan noticias de un sanjuanino que vive en la zona del terremoto

Carlos Luis Cáceres, de 69 años, vive en Dosquebradas y permanece incomunicado desde el terremoto que sacudió Colombia.

Desde San Juan, su hija Carla, habló con Primer Round y contó que sigue las noticias y las redes en busca de alguna señal.

“Estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”.

Carla describió la incertidumbre que atraviesa su familia desde que perdió contacto con su padre, Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que vive en Colombia y del que no tienen noticias luego del fuerte terremoto que sacudió al país.