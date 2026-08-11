Buscan noticias de un sanjuanino que vive en la zona del terremoto

Carlos Luis Cáceres, de 69 años, vive en Dosquebradas y permanece incomunicado desde el terremoto que sacudió Colombia.
Desde San Juan, su hija Carla, habló con Primer Round y contó que sigue las noticias y las redes en busca de alguna señal.
“Estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”.
Carla describió la incertidumbre que atraviesa su familia desde que perdió contacto con su padre, Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que vive en Colombia y del que no tienen noticias luego del fuerte terremoto que sacudió al país.
Carlos es oriundo del departamento Rivadavia, en San Juan, y actualmente está radicado en Dosquebradas, en el área de Pereira.
Desde que se produjo el sismo, Carla intentó comunicarse reiteradamente con él, pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta.
La principal dificultad está en las comunicaciones. Las líneas telefónicas de las zonas afectadas permanecen colapsadas y la familia no logra establecer contacto con el hombre.
La situación genera todavía más preocupación por su edad y porque, ante una eventual emergencia, podría no recordar los números telefónicos de sus familiares para pedir ayuda.
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