Buscan familias solidarias para alojar a tres niñas

Rubén Bobadilla, director provincial de Niñez y Adolescencia, se refirió a la situación de las tres chicas que buscan un hogar de manera provisoria mientras se define su situación legal.

Bobadilla explicó que “Desde el Ministerio de Desarrollo Social y trabajo estamos en la Dirección de Familias Solidarias que depende de la Subsecretaria de Familia, estamos haciendo la segunda convocatoria para todas aqullas personas que se quieran constituir como familias solidarias y que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes desde los 0 y los 18 años de edad. En esta convocatoria estamos buscando familias para una nena de 7, una de 8 y una adolescente de 14”.

Además Bobadilla detalló los requisitos para inscribirse en el programa: “ser mayor de 18 años, no importa si es una persona sola o está en pareja. No tiene que poseer antecedentes penales, no deben ser deudores de cuota alimentaria. Y, lo mas importante, no deben estar inscriptos en el Registro Único de Adopción”.