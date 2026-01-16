Modernización Laboral: “Buscamos que todos los referentes del sector puedan participar del debate”

La abogada y principal asesora de la senadora Patricia Bullrich, quien lidera la comisión técnica que se ocupa de la reforma laboral, habló con el equipo de Viva la Pepa sobre el proyecto que impulsa el Gobierno.

Josefina Tajes recordó “el proyecto de modernización laboral tiene un dictamen aprobado por mayoría” y por eso los legisladores ahora buscan que la mayor parte de los actores del mundo laboral conozcan las reformas.